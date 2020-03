Der bisherige CDU-Fraktionsvorsitzende im hessischen Landtag, Boddenberg, ist neuer Finanzminister des Bundeslandes.

Regierungschef Bouffier überreichte seinem 60-jährigen Parteikollegen heute in Wiesbaden die Ernennungsurkunde. Boddenberg ist Nachfolger des gestorbenen CDU-Politikers Schäfer, der sich nach bisherigen Erkenntnissen das Leben genommen hat*.



Die Leiche des 54-jährigen CDU-Politikers war an einer ICE-Strecke bei Hochheim gefunden worden. Schäfer war seit 2010 Finanzminister in Hessen und galt als potenzieller Nachfolger von Ministerpräsident Bouffier, falls dieser bei den Landtagswahlen 2023 nicht wieder antreten sollte. Politische Weggefährten zeigten sich schockiert. Bouffier teilte mit, er sei fassungslos und könne kaum glauben, dass Schäfer so unerwartet zu Tode gekommen sei. Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer schrieb auf Twitter, die Nachricht habe sie getroffen und traurig gemacht. Auch die hessischen Oppositionsparteien SPD und Linke erklärten, sie seien tief bestürzt.



*Wir berichten nur in Ausnahmefällen über Suizide, um keinen Anreiz für Nachahmung zu geben. Wenn Sie selbst depressiv sind, wenn sie Suizid-Gedanken plagen, dann kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge im Internet oder über die kostenlose Hotlines 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 oder 116 123. Die Deutsche Depressionshilfe ist in der Woche tagsüber unter 0800 / 33 44 533 zu erreichen.