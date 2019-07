Nach Schüssen auf einen dunkelhäutigen Mann im südhessischen Wächtersbach gibt es Hinweise auf ein fremdenfeindliches Motiv.

Wie der "Spiegel" berichtet, deuten Gegenstände in der Wohnung des Tatverdächtigen auf eine Zugehörigkeit zur rechtsextremen Szene. Die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main und das Landeskriminalamt übernahmen die Ermittlungen. Sie teilten mit, ein fremdenfeindliches Motiv sei in Betracht zu ziehen.



Der mutmaßliche Täter schoss den Angaben zufolge gestern Mittag aus einem Auto auf einen 26 Jahre alten Mann aus Eritrea. Dieser wurde dabei schwer verletzt. Stunden nach der Tat entdeckten Polizisten den leblosen Körper eines Mannes in einem Auto. Dabei handele es sich sehr wahrscheinlich um den Tatverdächtigen, hieß es. Er starb im Krankenhaus und soll sich selbst getötet haben.