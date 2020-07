In Wiesbaden hat Hessens Innenminister Beuth den neuen Landespolizeipräsidenten Ullmann vorgestellt.

Dieser will nach eigenem Bekunden angesichts der Affäre um Drohmails verloren gegangenes Vertrauen in die Polizei wiederherstellen. Zugleich müsse jeglichem Fehlverhalten und Verdachtsmomenten unvoreingenommen, vorbehaltlos und umfänglich nachgegangen werden, erklärte Ullmann. - Die Polizei des Bundeslandes steht in der Kritik, weil unter anderem persönliche Daten der Linken-Fraktionschefin im Landtag, Wissler, und der Frankfurter Rechtsanwältin Basay-Yildiz von Rechnern der hessischen Sicherheitsbehörden

abgefragt wurden. Beide Frauen hatten anschließend Botschaften mit der Unterschrift "NSU 2.0" erhalten. Die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main ermittelt in diesen und weiteren Fällen von rechtsextremistischen Drohschreiben gegen Frauen des öffentlichen Lebens.