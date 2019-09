Die Wahl eines Funktionärs der rechtsextremen NPD zum Ortsvorsteher in einer hessischen Gemeinde sorgt für Kritik.

Für den stellvertretenden NPD-Landesvorsitzenden Jagsch stimmten im Ortsbeirat von Altenstadt-Waldsiedlung übereinstimmenden Medienberichten zufolge auch Vertreter von CDU, SPD und FDP. Jagsch vertrete nun den Ortsteil mit rund 2.500 Einwohnern nach außen und sei erster Ansprechpartner für die Bürger, schreibt der Hesssische Rundfunk. Der NPD-Politiker sei in den vergangenen Jahren mehrfach im Verfassungsschutzbericht des Landes Hessen namentlich erwähnt worden und habe verschiedene Funktionen in der Partei gehabt. Die örtliche SPD habe die Wahl des Rechtsextremen mit mangelnden Alternativen erklärt. Es habe sich kein anderer Kandidat gefunden.



Die SPD-Landtagsabgeordnete Gnadl teilte mit, dass die Wahl auch durch zwei SPD-Stimmen ermöglicht worden sei, sei nicht zu entschuldigen. Die Wahl sei "unerträglich und komplett inakzeptabel", twitterte SPD-Bundesvize Stegner. Das sei mit den Grundwerten der Partei in keiner Weise vereinbar und beschädige das Ansehen der Sozialdemokratie. Die hessische Europaministerin Puttrich (CDU) nannte die Wahl Jagschs zum Ortsvorsteher unfassbar und unannehmbar. Man erwarte von den Mitgliedern des Ortsbeirates, insbesondere von den Vertretern der CDU, dass sie "ihre falsche Entscheidung überdenken, einsehen und korrigieren".