Der NPD-Politiker Jagsch ist rund sechs Wochen nach seiner Wahl zum Ortsvorsteher im hessischen Altenstadt-Waldsiedlung abgesetzt worden.

Die Fraktionen von CDU, SPD und FDP votierten mit 7:1 Stimmen gegen ihn. Als Nachfolgerin wurde die CDU-Politikerin Cyrulnikov bestimmt. Die einstimmige Wahl von Jagsch, der auch stellvertretender hessischer Landesvorsitzender der rechtsextremen NPD ist, hatte Anfang September bundesweite Empörung ausgelöst.



In Rheinland-Pfalz wurde die CDU-Kommunalpolitikerin Schirdewahn aus ihrer Partei ausgeschlossen, weil sie eine Fraktionsgemeinschaft mit der AfD gebildet hatte. Die Entscheidung traf das Bezirksparteigericht der CDU in Neustadt an der Weinstraße. Bei der kritisierten Fraktionsgemeinschaft im Gemeinderat von Frankenstein handelt es sich um Schirdewahn und ihren Ehemann, der Mitglied der AfD ist. Beide sind in dem Rat die einzigen Vertreter ihrer Parteien.