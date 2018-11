Nach der Landtagswahl in Hessen haben die Parteien damit begonnen, die Möglichkeiten für eine Regierungsbildung auszuloten.

Vertreter der bisherigen Regierungspartner CDU und Grüne trafen sich in Geisenheim im Rheingau zu einem ersten Gespräch. CDU-Landeschef und Ministerpräsident Bouffier sagte vor dem Treffen, er wolle ernsthaft mit allen Parteien reden. Geplant ist auch ein Meinungsaustausch mit der SPD und der FDP. Die Grünen wiederum wollen sich am Nachmittag in Wiesbaden mit den Sozialdemokraten und anschließend mit den Liberalen treffen.



Die CDU war bei der Landtagswahl in Hessen am vergangenen Sonntag stärkste Kraft geworden. Neben einer schwarz-grünen ist auch eine schwarz-rote Koalition möglich. Beide Bündnisse hätten eine Mehrheit von einer Stimme. Rechnerisch möglich wären auch ein Jamaika-Bündnis und eine Ampel-Koalition.