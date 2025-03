Bildungsministerium

In Hessen sollen Handys in der Schule nur noch in Notfällen oder zum Unterricht benutzt werden dürfen (Archivbild) ( picture alliance / dpa)

Dies teilte Landesbildungsminister Schwarz in Wiesbaden mit. Der CDU-Politiker sagte, man wolle nicht tatenlos zusehen, wie sich eine ausufernde Smartphone-Nutzung mit teilweise verstörenden Inhalten auf Social Media zunehmend negativ auf die psychische Gesundheit und die Lernfähigkeit junger Menschen auswirke. CDU und SPD wollen demnach nächste Woche einen Gesetzentwurf in den Landtag einbringen. Dieser sieht vor, dass die Handys vom nächsten Schuljahr an zwar mitgebracht, nicht aber benutzt werden dürfen - außer in Notfällen oder für Unterrichtszwecke. An weiterführenden Schulen sollen Ausnahmeregelungen erlaubt sein.

Gestern hatte bereits die Regierung Baden-Württembergs angekündigt, die private Nutzung von Handys an Schulen einzuschränken. Dort gibt es aber noch keine detaillierten Pläne. Das Thema dürfte auch auf einer heute beginnenden zweitägigen Bildungsministerkonferenz in Berlin erörtert werden.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.