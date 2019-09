In Hessen sind mehrere Polizei-Anwärter entlassen worden, weil sie in einer Chat-Gruppe Botschaften ausgetauscht hatten, die als rassistisch und antisemitisch bewertet werden.

Wie das hessische Innenministerium mitteilte, habe man sich von sechs Beteiligten getrennt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dauerten noch an. Die Frankfurter Allgemeinen Zeitung hatte zuvor über den Vorfall in Mühlheim am Main im Kreis Offenbach geschrieben. Demnach wurde das Handy eines Polizeianwärters ausgewertet. Unter anderem sei auf einem Bild ein Mann mit dunkler Hautfarbe zu sehen gewesen, auf den ein Zielfernrohr gerichtet war. Dazu der Satz: "Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt". In der Chatgruppe sei auch ein Foto verschickt worden, das Juden in einem Deportationszug zeige. Ergänzt worden sei es durch den Spruch: „Genieß das Leben in vollen Zügen“.



Es handelt sich nicht um den ersten Vorfall bei der hessischen Polizei. Nachdem bei der Polizei in Frankfurt am Main ein mutmaßliches rechtsextremes Netzwerk entdeckt worden war, wurden bereits Ermittlungen eingeleitet. Im Mai erklärte Hessens Innenminister Beuth (CDU), 38 Straf- oder Disziplinarverfahren seien gegen Mitarbeiter eröffnet worden, bei denen zumindest der Verdacht auf eine mögliche rechte Gesinnung bestanden habe. Bei 14 Bediensteten habe sich der Verdacht als unbegründet erwiesen, in sechs Fällen sei eine Kündigung oder Entlassung erfolgt. In 17 Fällen dauerten die Ermittlungen an, hieß es damals.