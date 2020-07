In Hessen ist der Leitende Polizeidirektor Mener als Sonderermittler im Fall der NSU-2.0-Drohmails gegen Personen des öffentlichen Lebens eingesetzt worden.

Innenminister Beuth erklärte, Mener erhalte alle technischen und personellen Ressourcen und werde fortan unmittelbar dem Landespolizeipräsidenten berichten. Die Ermittlungen hätten höchste Priorität. Ziel sei es, den oder die Täter - Zitat - "aus der Anonymität zu reißen". Mener leitet zurzeit die Kriminaldirektion im Polizeipräsidium in Frankfurt am Main. Innenminister Beuth betonte, es handle sich um einen erfahrenen und führungsstarken Kripo-Mann.

"Kein Befreiungsschlag"

Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion im hessischen Landtag, Rudolph, nannte die Einsetzung eines Sonderermittlers einen ersten Schritt: "Sollte der Innenminister annehmen, ihm sei ein Befreiungsschlag gelungen, so irrt er. Die Einsetzung des Sonderermittlers ist vielmehr das Eingeständnis, dass es in Teilen der hessischen Polizei ein Rechtsextremismus-Problem gibt. Genau das hat der Minister bisher standhaft bestritten."

Drohmails gegen Wissler und Basay-Yildiz

In Hessen hatte Linkenfraktionschefin Wissler im Februar eine erste Drohmail erhalten, die mit "NSU 2.0" unterschrieben war. "NSU" steht für den Nationalsozialistischen Untergrund, der zwischen 2000 und 2007 zehn Morde in Deutschland verübt hatte. Bei der Anwältin Basay-Yildiz, die in dem Prozess die Opferfamilien vertrat, gingen ähnliche Drohmails schon vor zwei Jahren ein. In beiden Fällen wurden persönliche Daten der Frauen von Polizeicomputern abgerufen.

Weitere Drohmails eingegangen

Die Tageszeitung "taz" berichtet inzwischen, dass auch die der Linken-Bundestagsabgeordnete Renner und die Fraktionschefin im Berliner Abgeordnetenhaus, Helm, ähnliche Mails erhielten.



Hessens Innenminister Beuth hat zuletzt nicht ausgeschlossen, dass es bei der Polizei in dem Bundesland ein rechtsextremes Netzwerk gibt. Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei sieht dafür keine Anhaltspunkte.