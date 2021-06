Ein hessischer Polizist ist vom Amtsgericht Alsfeld zur einer Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und gegen das Sprengstoffgesetz verurteilt worden.

Die Strafe wurde für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Zudem muss er 1.500 Euro an die Anne-Frank-Bildungsstätte in Frankfurt am Main zahlen. Von den Vorwürfen der Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sei er indes freigesprochen worden, teilte das Amtsgericht weiter mit.



Die Anklage hatte dem Mann vorgeworfen, als Teilnehmer verschiedener Whatsapp-Chatgruppen zwischen Ende Oktober und Anfang Dezember 2018 mehrfach strafrechtlich relevante Inhalte verschickt zu haben, darunter auch Bilder von Adolf Hitler in Uniform mit Hakenkreuzarmbinde und zum Hitlergruß ausgestrecktem rechten Arm. Bei einer Wohnungsdurchsuchung im Dezember 2018 wurden diverse NS-Devotionalien beschlagnahmt. Im disziplinarrechtlichen Verfahren wurde dem Mann verboten, seine Dienstgeschäfte weiter zu führen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

