Nach der Landtagswahl am vergangenen Sonntag haben in Hessen Sondierungsgespräche über eine neue Regierung begonnen.

Ministerpräsident Bouffier von der CDU und der Grünen-Spitzenkandidat al-Wazir kamen in der Nähe von Wiesbaden zusammen, um über eine Neuauflage ihrer Koalition zu beraten. Im Tagesverlauf will die CDU auch Gespräche mit SPD und FDP führen. Die Grünen wollen ebenfalls mit Vertretern der beiden Parteien zusammenkommen.



In Hessen ist neben einer schwarz-grünen auch eine schwarz-rote Koalition möglich. Beide Bündnisse hätten eine Mehrheit von einer Stimme. Rechnerisch möglich wären auch ein Jamaika-Bündnis und eine Ampel-Koalition.