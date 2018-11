Die SPD in Hessen hofft nach den Pannen bei der Auszählung der Stimmen der Landtagswahl doch noch auf eine Chance für eine sogenannte Ampelkoalition.

Landeschef Schäfer-Gümbel sagte dem "Spiegel", trotz der Wahlschlappe seiner Partei sei ein solches Regierungsbündnis möglich. Es gebe eine Mehrheit ohne die CDU. Nach der Neuauszählung der Stimmen könnten die Sozialdemokraten doch noch vor den Grünen landen. Das amtliche Endergebnis soll am 16. November verkündet werden.



Die SPD hatte bei der Landtagswahl Ende Oktober massive Stimmenverluste erlitten. Sie landete mit dem knappen Rückstand von 94 Stimmen hinter den Grünen auf Platz drei. Stärkste Kraft im Parlament wurde die CDU von Ministerpräsident Bouffier, die allerdings ebenfalls deutliche Verluste hinnehmen musste. Bouffier regiert in Wiesbaden zusammen mit den Grünen. Die CDU will erst nach der Veröffentlichung des Endergebnisses entscheiden, mit wem sie Koalitionsverhandlungen aufnimmt.