In Hessen will die SPD ein Sondierungsgespräch mit FDP und Grünen über eine gemeinsame Landesregierung führen.

Der SPD-Landesvorsitzende Schäfer-Gümbel sagte in Wiesbaden, er werde die Einladungen kommende Woche aussprechen. Trotz der Wahlschlappe seiner Partei sei eine sogenannte Ampelkoalition in Hessen möglich. Es gebe eine Mehrheit ohne die CDU, sagte Schäfer-Gümbel. Die SPD hatte bei der Landtagswahl Ende Oktober genau wie die CDU massive Stimmenverluste erlitten. Ursprünglich landete die SPD mit einem knappen Rückstand von 94 Stimmen hinter den Grünen auf Platz drei. In Frankfurt kam es aber in mehreren Wahlbezirken zu Pannen bei der Stimmenauszählung, so dass die SPD noch die Möglichkeit hat, hinter der CDU zweitstärkste Kraft zu werden. Das amtliche Endergebnis soll am 16. November verkündet werden. Die CDU will erst danach entscheiden, mit welcher Partei sie Koalitionsverhandlungen aufnimmt.