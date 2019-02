Bei Wohnungsdurchsuchungen in Hessen sind zwei mutmaßliche Islamisten festgenommen worden.

Wie die Frankfurter Staatsanwaltschaft mitteilte, handelt es sich um ein Ehepaar. Sie sollen im Herbst 2016 erfolglos versucht haben, mit ihren Kleinkindern in ein von der Terrormiliz IS kontrolliertes Gebiet in Syrien zu reisen. Die Beschuldigten sollen versucht beziehungsweise anderen dabei geholfen haben, nach Syrien auszureisen un, um dort an Anschlägen von islamistisch-terroristischen Gruppierungen teilzunehmen. Ermittelt werde wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat.



Auch in Nordrhein-Westfalen durchsuchte die Polizei Wohnungen. Bei den Razzien in insgesamt 15 Objekten wurden nach Angaben der Staatsanaltschaft unter anderem Geld und Messer beschlagnahmt.