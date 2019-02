Die Polizei hat heute früh in Hessen und in Nordrhein-Westfalen mehrere Wohnungen mutmaßlicher Islamisten durchsucht.

Ermittelt werde wegen des Verdachts auf Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main mit. Ziel seien insgesamt 15 Objekte gewesen, unter anderem in Rüsselsheim und in Kerpen. Weitere Details des Einsatzes sollten im Laufe des Tages bekanntgegeben werden.