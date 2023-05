EU-Anti-Geldwäschebehörde

Hessen unterstreicht Bewerbung Frankfurts für Sitz der AMLA

Hessens Ministerpräsident Rhein hat bei einem Empfang in der Landesvertretung in Brüssel die Ambitionen unterstrichen, den Sitz der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde - AMLA - nach Frankfurt am Main zu holen.

03.05.2023