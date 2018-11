Knapp drei Wochen nach der Landtagswahl in Hessen hat die Wahlleitung das Ergebnis vom 28. Oktober im Grundsatz bestätigt. Wie Landeswahlleiter Kanther in Wiesbaden mitteilte, ändert sich an der Sitzverteilung nichts.

Danach hat die amtierende schwarz-grüne Koalition eine knappe Mehrheit von einem Mandat. Die Grünen bleiben auch zweitstärkste Kraft nach der CDU und vor der SPD mit 66 Stimmen Vorsprung.



Die Neuauszählung war notwendig geworden, weil am Abend der Landtagswahl in einigen Wahlbezirken die vorläufigen Ergebnisse nur geschätzt wurden. Wegen einer Überlastung des internet-basierten Stimmerfassungssystems lagen keine verifizierten Zahlen vor.