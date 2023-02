Hunsrück-Flughafen Hahn

Der Flughafen Hahn in Rheinland-Pfalz (dpa/Andreas Arnold)

Man bitte die Bundesregierung, all ihre Möglichkeiten auszuloten, den Verkauf zu verhindern, erklärte ein Sprecher des Finanzministeriums in Wiesbaden. Auch der Insolvenzverwalter sei informiert worden. Medienberichten zufolge handelt es sich bei einem der beiden Interessenten um den russischen Pharma-Milliardär Charitonin. Er soll gute Verbindungen zur russischen Regierung unterhalten, steht aber nicht auf EU-Sanktionslisten infolge des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte in Washington, es gebe bei der Vergabe-Entscheidung noch keine Tendenz. Die Investitionsprüfung werde noch ein paar Wochen dauern.

Der Flughafen Hahn liegt in Rheinland-Pfalz zwischen Mainz und Trier auf dem Gelände eines ehemaligen US-Militärstützpunkts. Das Land Rheinland-Pfalz hatte seine Mehrheitsanteile an dem Flughafen 2017 an die chinesische HNA Airport Group verkauft. Das Bundesland Hessen hält weiterhin Minderheitsanteile von 17,5 Prozent. Seit einem Jahr läuft ein Insolvenzverfahren.

