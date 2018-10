In Hessen sieht es nach der Landtagswahl nach einer Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition aus.

Ministerpräsident Bouffier sagte im Hessischen Rundfunk, er wolle bald klare Verhältnisse. Ein Regierungsbündnis mit der Mehrheit von nur einem Sitz halte er für herausfordernd, aber auch disziplinierend. Er wolle zwar auch mit SPD und FDP reden, so Bouffier, favorisiere aber ein Zweierbündnis.



Die CDU hat bei der Wahl in Hessen am Sonntag 27 Prozent der Stimmen erreicht, 11,3 Prozentpunkte weniger als bei der letzten Wahl. Die Grünen legten um knapp neun Punkte zu, für sie stimmten 19,8 Prozent der Wähler.