Frankfurt am Main

Auf dem Parteitag der Grünen in Hessen steht Tarek Al-Wazir auf der Bühne. Der jetzige Wirtschaftsminister tritt bei der kommenden Landtagswahl an und will der erste grüne Ministerpräsident von Hessen werden. (picture alliance / dpa / Tim Würz)

Die Grünen wollen in Hessen unter anderem 60.000 neue Wohnungen in Ballungsgebieten schaffen und das größte Aufforstungsprogramm der Landesgeschichte starten. Außerdem sollen ein sechs Milliarden Euro teurer Klimafonds, 20.000 neue Kita-Plätze und in jedem Landkreis regionale ärztliche Versorgungszentren hinzukommen. Auf Antrag der Grünen Jugend wurde kurzfristig im Programm ergänzt, dass die Grünen schon bis 2035 statt 2045 Klimaneutralität im Land erreichen wollen.

In Hessen regieren die Grünen seit fast zehn Jahren als kleinerer Partner mit der CDU. Nun wollen sie nach eigener Darstellung stärkste Kraft im Land werden. Spitzenkandidat ist Landeswirtschaftsminister Al-Wazir.

