Bund-Länder-Gespräche

Hessens Ministerpräsident Rhein: "Asylverfahren außerhalb Europas könnten Flüchtlingszahlen in Deutschland verringern." (IMAGO / dts Nachrichtenagentur)

Rhein betonte, die Belastungsgrenzen in Ländern und Kommunen seien erreicht. Auch Bundesinnenministerin Faeser hält an Überlegungen für Asylverfahren in Ländern außerhalb der Europäischen Union fest. Die Prüfung, ob ein derartiges Vorgehen rechtsstaatskonform möglich sei, dauere aber noch an, sagte die SPD-Politikerin dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel".

Debatte über Obergrenze bei der Aufnahme von Flüchtlingen

Zur Entlastung der Kommunen hatte Sachsens Ministerpräsident Kretschmer kürzlich eine Obergrenze bei der Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland gefordert. Der CDU-Politiker nannte eine Zahl von 50.000 bis 60.000 pro Jahr. Dazu äußerte sich die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger heute früh skeptisch und warf der Union Alarmismus vor. Die SPD-Politikerin sagte im Deutschlandfunk , immer wenn man nachgefragt habe, wie man eine Obergrenze denn rechtlich umsetzen könne, seien die Antworten sehr dürftig gewesen.

Weiteres Thema: Bezahlkarte für Asylbewerber

Rehlinger äußerte sich auch zu einem Vorstoß von Bayerns Ministerpräsident Söder. Der CSU-Politiker hatte gefordert, neu ankommenden Flüchtlingen aus der Ukraine künftig kein Bürgergeld mehr zu zahlen, sondern nur Asylleistungen zu gewähren. Rehlinger sagte, für die Zukunft sei das ein diskussionswürdiger Vorschlag. Das Interview mit der saarländischen Ministerpräsidentin können Sie hier nachlesen

Die Gespräche der Ministerpräsidenten und -präsidentinnen der Länder haben am Vormittag begonnen, am frühen Nachmittag kommt Bundeskanzler Scholz dazu. Thema dürfte auch die geplante Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerber sein.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.