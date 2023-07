Illegale Einwanderung

Boris Rhein (CDU) (dpa/Arne Dedert)

Der CDU-Politiker sagte der Zeitung "Bild am Sonntag", der Bund müsse dafür sorgen, dass weniger Menschen illegal nach Deutschland kämen. Dazu brauche man flächendeckende Kontrollen an den Außengrenzen. Bundesinnenministerin Faeser müsse dies sofort umsetzen. Die SPD-Politikerin Faeser ist Spitzenkandidatin ihrer Partei bei der Landtagswahl am 8. Oktober.

Eigentlich gibt es im Schengen-Raum, dem 27 Länder angehören, keine stationären Personenkontrollen an den Grenzen. In den vergangenen Jahren haben aber mehrere Staaten eine Ausnahmeregelung genutzt. Nach Angaben der Bundespolizei wurden im ersten Halbjahr mehr unerlaubte Einreisen festgestellt als im gleichen Vorjahreszeitraum.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.