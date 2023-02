Hunsrück-Flughafen Hahn

Für den Flughafen Hahn muss jetzt womöglich ein neuer Käufer gefunden werden. (dpa / Thomas Frey)

Kanzleramt und Bundeswirtschaftsministerium sollten alle möglichen Wege prüfen, wie man diesen Verkauf verhindern könne, sagte Landesfinanzminister Boddenberg dem Hessischen Rundfunk. Im Moment sollte und könne man keine Geschäfte mit russischen Oligarchen machen.

Als Käufer des Flughafens Hahn kommen zwei Interessenten infrage. Medienberichten zufolge handelt es sich bei einem der beiden um den russischen Pharma-Milliardär Viktor Charitonin, der bereits Miteigentümer der Rennstrecke Nürburgring ist. Er soll gute Verbindungen zur russischen Regierung unterhalten, steht aber nicht auf EU-Sanktionslisten infolge des Angriffskriegs gegen die Ukraine.

Entscheidung über Investitionsprüfverfahren noch nicht getroffen

Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte in Washington, es gebe bei der Vergabe-Entscheidung noch keine Tendenz. Sollte der Flughafen als kritische Infrastruktur eingestuft werden, gebe es eine entsprechende Investitionsprüfung. Diese werde dann ein paar Wochen dauern.

Der Grünen-Wirtschaftspolitiker Banaszak sagte der Deutschen Presse-Agentur, es spreche aus seiner Sicht sehr viel dafür, ein Investitionsprüfungsverfahren einzuleiten. Deutschland habe ein genuin sicherheitspolitisches Interesse, seine Infrastruktur nicht leichtfertig an autoritäre Staaten und deren Unterstützer zu veräußern.

Zwei Interessenten für den Flughafen Hahn

Charitonins NR Holding des Nürburgrings und die Mainzer Firmengruppe Richter haben nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur beide unabhängig voneinander jeweils einen vorläufigen Kaufvertrag für den Flughafen Hahn unterschrieben. Beide haben auch schon den Kaufpreis überwiesen. Laut Insolvenzverwalter Plathner soll nur einer der beiden Kaufverträge vollzogen werden. Allerdings hat die NR Holding mehr gezahlt. Daher kann sie den Zuschlag bekommen - wenn nicht noch das Bundeswirtschaftsministerium mit Blick auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine gemäß dem Außenwirtschaftsgesetz Einspruch erhebt.

Der Flughafen Hahn liegt in Rheinland-Pfalz zwischen Mainz und Trier auf dem Gelände eines ehemaligen US-Militärstützpunkts. Das Land Rheinland-Pfalz hatte seine Mehrheitsanteile an dem Flughafen 2017 an die chinesische HNA Airport Group verkauft. Das Bundesland Hessen hält weiterhin Minderheitsanteile von 17,5 Prozent. Seit einem Jahr läuft ein Insolvenzverfahren.

