Mehr Geflüchtete als 2015

Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, die Zuwanderung in den Jahren 2015 und 2016 habe bei Weitem nicht das Ausmaß gehabt wie aktuell. Er erlebe, dass das Thema selbst bei politisch aktiven Menschen noch nicht angekommen sei. In seinem Landkreis lebten hunderte Menschen in einer Zeltstadt und in notdürftig umgebauten Lagerhallen. Neben Wohnraum fehle Personal für die Betreuung und Integration. Die Situation für die Gesellschaft sei heute schwieriger als vor einigen Jahren. Anders als damals habe man derzeit viele Krisen gleichzeitig zu schultern. Engelhardt forderte unter anderem, Menschen ohne Bleiberecht schneller abzuschieben.

Im vergangenen Jahr hatten nach Behördenangaben knapp 218.000 Menschen in Deutschland Asyl beantragt - knapp 50 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

