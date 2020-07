Die Ermittler des hessischen Landeskriminalamts haben Informationen über 69 rechtsextreme Drohschreiben, die mit dem Kürzel "NSU 2.0" versendet wurden. Das sagte Hessens Innenminister Beuth im Innenausschuss des Landtags in Wiesbaden. Die Schreiben richteten sich an 27 Personen und Institutionen in insgesamt acht Bundesländern.

Neun Personen wohnten in Hessen. Von ihnen würden fünf durch das LKA individuell betreut, erklärte der CDU-Politiker. Bei den vier weiteren Personen handele es sich um Mitglieder hessischer Justiz- und Sicherheitsbehörden. Verschickt wurden die Schreiben nach Angaben Beuths fast immer von einer gleichlautenden Absenderadresse. Überwiegend sei der Versand per E-Mail erfolgt. Die Ermittlungen hätten auch ergeben, dass in den Systemen der hessischen Polizei die Daten von drei betroffenen Adressatinnen abgefragt wurden. Dies nähre den Verdacht, dass Informationen aus Polizeisystemen in Drohschreiben verwendet wurden.



Die Abgeordneten wollen unter anderem den Informationsfluss zwischen dem Innenministerium und den Sicherheitsbehörden beleuchten. Im hessischen Landtag geht es auch um die Frage, ob es innerhalb der hessischen Polizei ein rechtes Netzwerk gibt. Die Drohmails waren alle "NSU 2.0" unterzeichnetet. Beuth hatte zuletzt einen Sonderermittler in dem Verfahren eingesetzt. Derzeit wird geprüft, ob der Generalbundesanwalt in Karlsruhe die Ermittlungen in dem Verfahren übernehmen soll. Er hatte sich zunächst als nicht zuständig erklärt.

SPD legt Beuth Rücktritt nahe

In der Affäre um die Drohmails hat die Vorsitzende der SPD in Hessen, Faeser, Beuth den Rücktritt nahegelegt. Eigentlich müsste dieser selbst die Konsequenzen übernehmen, sagte Faeser im Deutschlandfunk (Audio-Link). Die Amtsenthebung des hessischen Polizeipräsidenten nannte sie einen Akt der Verzweiflung der Landesregierung.