In der Affäre um ein mutmaßlich rechtsextremes Netzwerk innerhalb der Frankfurter Polizei hat der hessische Innenminister Beuth Vorwürfe der Opposition zurückgewiesen.

Der CDU-Politiker sagte in einer Sondersitzung des Innenausschusses im Landtag in Wiesbaden, die Behörden hätten die Vorgänge unverzüglich und mit Nachdruck verfolgt. Schon am 11. September und Ende Oktober habe es deswegen mehrere Durchsuchungen gegeben. Die Opposition von SPD und Linken erklärte in der Sitzung, es sei ein Skandal, dass Beuth das Parlament nicht früher über das rechte Netzwerk informiert habe.



Gegen fünf Frankfurter Polizisten wird wegen Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Die Beamten sollen sich beleidigende und fremdenfeindliche Bilder, Videos und Texte zugeschickt haben. Zudem sollen sie eine türkischstämmige Anwältin und deren kleine Tochter bedroht haben.



Der Vorsitzende des Innenausschusses im hessischen Landtag, Klee, hatte vor pauschalen Vorverurteilungen gewarnt. Man dürfe nicht alle 14 000 Polizeibeamte im Land unter Generalverdacht stellen, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Er sei überzeugt davon, dass der Polizeiapparat ausreichend Kontrollfunktionen habe. Wichtig sei jetzt eine zügige Aufklärung. Die Resultate müsse man abwarten.