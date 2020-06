Mit dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke wird sich voraussichtlich ein Untersuchungsausschuss des hessischen Parlaments befassen. Einen entsprechenden Antrag stellten die drei Oppositionsfraktionen SPD, FDP und Linke heute in Wiesbaden. Der Landtag stimmt darüber in der nächsten Woche ab.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Rudolph, sagte, es müsse geklärt werden, warum die Sicherheitsbehörden und der hessische Verfassungsschutz die von dem Rechtsextremisten Stephan E. ausgehende Gefahr so schwerwiegend unterschätzt hätten.



Die hessische CDU erklärte, man werde der verfassungsgemäßen Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zustimmen, um offene Fragen im Zusammenhang "mit diesem feigen und niederträchtigen Verbrechen" zu klären. Die Vorsitzende der CDU-Fraktion im Wiesbadener Landtag, Claus, sagte, ihre Partei und Bündnis 90/Die Grünen hätten bereits im Oktober 2019 und im April 2020 "den demokratischen Oppositionsparteien von SPD und FDP" ein Gesprächsangebot gemacht.

Prozess in Frankfurt läuft

Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen hat am Dienstag vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt am Main der Prozess um Lübckes Ermordung begonnen. Die Verteidigung stellte zum Auftakt Anträge auf Aussetzung des Prozesses und auf Befangenheit des Vorsitzenden Richters. Der Generalbundesanwalt wirft dem Hauptverdächtigen vor, Lübcke aus rechtsextremistischen Motiven erschossen zu haben. Der mutmaßliche Mörder soll sein Verbrechen mehrere Jahre vorbereitet haben. Mitangeklagt wegen Beihilfe zum Mord ist ein 44-jähriger Mann. Er soll unter anderem den Kauf der späteren Tatwaffe ermöglicht haben.



Lübcke hatte sich als Regierungspräsident für die Aufnahme von Flüchtlingen eingesetzt. Seine Ehefrau und zwei Söhne nehmen als Nebenkläger an dem Prozess teil.