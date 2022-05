Eine Fahne mit dem hessischen Landeswappen (Daniel Reinhardt/dpa)

Der noch amtierende Landtagspräsident Rhein von der CDU soll Nachfolger des langjährigen Regierungschefs Bouffier werden. Da die Regierungskoalition von Christdemokraten und Grünen in Hessen eine parlamentarische Mehrheit von lediglich einem Mandat hat, wird die Abstimmung mit Spannung erwartet.

Der CDU-Politiker Bouffier amtierte zwölf Jahre als Ministerpräsident in Hessen. Der 70-Jährige wurde am Abend mit einem feierlichen Festakt im Schloss Biebrich in Wiesbaden verabschiedet.

