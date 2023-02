Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Sie verlangten von der Regierung, die geplanten Bestimmung auch auf Jagdhunde auszuweiten. Die Teilnehmer hielten Plakate mit Aufschriften wie "Töten ist kein Sport" oder "Hört auf zu jagen" in ihren Händen. Am Donnerstag soll das Parlament über das neue Gesetz abstimmen. In Spanien werden bei der Jagd oft Hunde eingesetzt, um Tiere wie Rehe, Wildschweine und Kaninchen aufzuspüren und zu Tode zu hetzen. Die Jagdhunde werden dabei von ihren Besitzern oft gequält oder getötet, wenn sie ihre Leistungen nicht mehr erbringen. Die Hetzjagden sind in Spanien weit verbreitet und haben Experten zufolge viele Fürsprecher.

Das neue Gesetz sieht eine Erhöhung der Geldstrafen für Tierquälerei auf 200.000 Euro vor und führt die Möglichkeit einer Haftstrafe von zwei Jahren für die schwersten Fälle ein. Diese Regelungen müssten unbedingt auch für Jagdhunde gelten, forderten die Demonstranten.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.