Nach den ausländerfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz stellt sich der sächsische Ministerpräsident Kretschmer heute der Diskussion mit Bürgerinnen und Bürgern. Rechtspopulisten wollen zur selben Zeit in der Stadt demonstrieren. In Wismar in Mecklenburg-Vorpommern hat es gestern Abend einen weiteren ausländerfeindlichen Übergriff gegeben.

Wie die Polizei in Wismar mitteilte, wurde ein offenbar aus Syrien stammender Mann von "drei deutsch sprechenden Männern" angepöbelt und durch Schläge schwer verletzt. Zwei der Angreifer hätten dem 20-Jährigen ins Gesicht, der dritte mit einer Eisenkette gegen Schulter und Rippen geschlagen. Auch als der junge Mann schon am Boden lag, sei weiter auf ihn eingetreten worden. Im Krankenhaus stellten Ärzte eine gebrochene Nase sowie Hämatome im Gesicht und am Oberkörper fest. Die Täter flüchteten.



In Chemnitz will Sachsens Ministerpräsident Kretschmer am Abend die Hetzjagden auf Menschen zur Sprache bringen, die bundesweit sowie im Ausland für Entsetzen gesorgt hatten. An dem "Sachsengespräch" nimmt auch Oberbürgermeisterin Ludwig teil. Man wolle sich über eine Vielzahl von Themen austauschen, hieß es im Vorfeld. Am Sonntag und Montag hatte es in Chemnitz ausländerfeindliche Kundgebungen gegeben, nachdem ein Deutscher erstochen worden war. Als Tatverdächtige wurden ein Mann aus Syrien und ein weiterer aus dem Irak festgenommen.



Für den Abend hat auch die rechtspopulistische Bewegung Pro Chemnitz zu einer Demonstration am Stadion aufgerufen. Die Polizei sichert beide Veranstaltungen mit Hilfe von Einsatzkräften der Bundespolizei sowie der Bereitschaftspolizei aus fünf Bundesländern.