Ostafrika droht eine weitere Heuschreckenplage.

Die kenianische Zeitung "The East African" berichtet, erste Schwärme hätten bereits Kenia erreicht. Versuche, neue Bruten in Somalia, Äthiopien und Jemen zu bekämpfen, seien zuvor fehlgeschlagen. Laut Kenias Landwirtschaftsminister Munya wird erwartet, dass die Tiere bereits im Dezember über Somalia und Äthiopien nach Kenia ziehen. Mit Unterstützung der UNO-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft wollen die betroffenen Länder die Schwärme sowohl aus der Luft als auch am Boden bekämpfen.



Im Frühjahr hatten Heuschrecken in Ostafrika und im Jemen tausende Hektar Ackerflächen zerstört und Millionenschäden verursacht.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.