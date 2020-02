Wegen einer Heuschreckenplage hat die Regierung in Pakistan den Notstand ausgerufen.

Die Behörden fürchten um die Ernährungssicherheit. Die Heuschreckenschwärme waren im vergangenen Juni aus dem westlichen Nachbarland Iran nach Pakistan eingedrungen und hatten sich zuerst im Südwesten des Landes über Baumwolle, Weizen, Mais und anderes Getreide hergemacht. Von der südlichen Provinz Sindh zogen sie bis in die nordwestliche Provinz Khyber Pakhtunkhwa.



Auch Ostafrika leidet derzeit unter einer Heuschreckenplage. Die Schwärme in Äthiopien, Kenia und Somalia seien in ihrer Größe und ihrem Zerstörungspotenzial beispiellos, hatte die UN-Landwirtschaftsorganisation im Januar mitgeteilt.