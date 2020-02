Die UNO hat zu ausländischen Hilfen bei der Bekämpfung der Heuschreckenplage in Ostafrika aufgerufen.

Nothilfekoordinator Lowcock sagte in New York, die Nahrungsmittelversorgung von 13 Millionen Menschen sei durch die Plage stark gefährdet. Falls die Weltgemeinschaft nicht unverzüglich reagiere, werde die Nahrungsmittelversorgung in der Region im weiteren Jahresverlauf zu einem gewaltigen Problem werden. Von der Heuschreckenplage sind vor allem Somalia, Äthiopien und Kenia betroffen. Kürzlich erreichten die Heuschreckenschwärme auch Uganda.



Die Heuschrecken vermehren sich wegen der derzeitigen Wetterbedingungen mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit und verwüsten ganze Landstriche.