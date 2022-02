Christoph Heusgen, früherer Botschafter Deutschlands bei den Vereinten Nationen (picture alliance / Photoshot)

Wenn sich Kiew heute hilfesuchend an die Bundesrepublik wende, solle man sie mit Defensivwaffen unterstützen, sagte Heusgen der französischen Zeitung "Ouest-France". Zwar gelte in Deutschland traditionell die Regel, keine Rüstungsgüter in Konfliktregionen zu liefern. Im Falle er Ukraine aber mache man es sich damit zu leicht und müsse auch daran denken, dass während des Zweiten Weltkriegs deutsche Sicherheitskräfte Massaker an jüdischen Ukrainern verübt hätten. Für den Fall einer russischen Invasion in die Ukraine sprach sich der langjährige ständige Vertreter Deutschlands bei den Vereinten Nationen für scharfe Sanktionen aus.

Aus Sicht von Heusgen sollte dabei kein Instrument von vornherein ausgeschlossen werden, auch nicht etwa eine Abkoppelung Russlands vom Interbankensystem Swift.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.