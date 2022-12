Der Voristzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Heusgen, ist dafür, der Ukraine Kampfpanzer des Typs Leopard zu liefern. (IMAGO / Björn Trotzki )

Heusgen, der damals außenpolitischer Berater war, nannte als Beispiel in der "Welt am Sonntag" den Bau der Pipeline Nord Stream 2. Die Regierung habe sich 2015 für das Projekt entschieden, weil russisches Gas die schnellste und preiswerteste Lösung gewesen sei, um aus der Atomenergie auszusteigen. Auch die SPD und die Wirtschaft hätten für die Pipeline plädiert. Im Nachhinein sei Nord Stream 2 aber ein Fehler gewesen.

Mit Blick auf den Ukraine-Krieg rief Heusgen die jetzige Bundesregierung dazu auf, ihren Widerstand aufzugeben und Leopard-Kampfpanzer an Kiew zu liefern. Auch der Politologe Münkler sprach sich für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine aus. Der emeritierte Professor der Berliner Humboldt-Universität sagte im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks, eine Niederlage der Ukraine im Krieg gegen Russland würde Präsident Putin die Blaupause für weitere Versuche liefern, das russische Imperium in alten Grenzen wiederherzustellen. Dies wäre ein verhängnisvolles Signal, das unweigerlich in eine "Welt von Kriegen" münden würde.

