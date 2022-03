Christoph Heusgen, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. (Archivbild) (picture alliance / Photoshot)

Die Staatengemeinschaft habe ein Interesse daran, dass das wichtige Land Russland von einer Person regiert werde, auf die sich die Menschen verlassen könnten, sagte Heusgen der Nachrichtenagentur Reuters. Der Satz Bidens spiegele nur die Tatsache wider, dass Russland unter Putin jegliche Glaubwürdigkeit verspielt habe. Unter Putin seien die wichtigsten völkerrechtlichen Grundlagendokumente verletzt worden. Als Beispiele nannte der frühere deutsche UNO-Botschafter die UNO-Charta, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die KSZE-Schlussakte, die Nato-Russland-Grundakte, das Budapester Memorandum zur Sicherung der Integrität der Ukraine sowie das Minsker Friedensabkommen für die Ostukraine. Putin müsse juristisch belangt werden. Der Satz Bidens sei doch Ausdruck der Forderung, dass Putin für seine Aggression gegenüber der Ukraine und die begangenen Kriegsverbrechen vor ein Internationales Gericht gestellt werde.

Gestern hatte sich Frankreich von der Wortwahl Bidens in Bezug auf Russlands Staatschef Putin distanziert. Präsident Macron sagte, er würde den Begriff "Schlächter" nicht verwenden. Es gelte, eine Eskalation der Worte wie der Handlungen im Ukraine-Krieg zu verhindern.

Blinken und Weißes Haus korrigierten Äußerungen Bidens

US-Außenminister Blinken bekräftigte bei einem Besuch in Israel die entsprechende Klarstellung des Weißen Hauses zu den jüngsten Äußerungen Bidens. Die USA strebten keinen Machtwechsel in Russland an, sagte Blinken. Es gehe darum, Kremlchef Putin nicht dazu zu ermächtigen, Kriege gegen andere Länder zu führen. Zuvor hatte das Weiße Haus betont, Biden habe nicht direkt zum Sturz Putins aufrufen wollen.

Bei einer Rede in Polens Hauptstadt Warschau hatte der US-Präsident dessen Herrschaft offen in Frage gestellt, nachdem er Putin bereits als "Schlächter", "Kriegsverbrecher" und "mörderischen Diktator" bezeichnet hatte. Der Kreml reagierte empört. Wer in Russland regiere, entscheide das russische Volk, hieß es. Parlamentschef Wolodin meinte, Biden sei schwach, krank und unglücklich. Die amerikanischen Bürger sollten sich schämen für ihn.

"Große Schlacht zwischen Demokratie und Autokratie"

Neben Solidaritätsbekundungen für verbündete Staaten hatte Biden die Welt auf einen langen Konflikt um die künftige internationale Ordnung eingeschworen. Es gehe um eine - Zitat - "große Schlacht zwischen Demokratie und Autokratie".

