Masern-Impfpflicht

Ist einem Dokument wie dem Impfpass auch bald zu sehen, wer immun gegen Corona ist?

Heute endet die Frist zur Vorlage von Impfnachweisen für Kinder und Beschäftigte, die schon am 1. März 2020 in den Einrichtungen waren. Die Frist sollte ursprünglich bereits am 31. Juli vergangenen Jahres auslaufen, wurde aber wegen der Abläufe in der Corona-Pandemie verlängert.

Wird ein Impfnachweis nicht vorgelegt, muss das Gesundheitsamt verständigt werden, das im Einzelfall über Tätigkeits- oder Betretungsverbote entscheidet. Auch Bußgelder können verhängt werden.

