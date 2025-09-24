Wolodymyr Selenskyj bei der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung in New York. (Kay Nietfeld / dpa )

Die Waffen entwickelten sich inzwischen schneller als die eigene Fähigkeit, sich zu verteidigen. Ein Beispiel seien Drohnen. Diese seien früher komplex und teuer gewesen. Heute könnten einfache Drohnen tausende Kilometer zurücklegen. Selenskyj warf Russland vor, im Angriffskrieg gegen sein Land eine Waffenruhe abzulehnen. Man müsse alles dafür tun, Russland zu stoppen. Ausdrücklich erwähnte er auch das jüngste Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum und die Verletzung des estnischen Luftraums durch russische Kampfflugzeuge.

Gestern hatte die Präsidentin der Vollversammlung, die frühere Bundesaußenministerin Baerbock, die Generaldebatte eröffnet. UNO-Generalsekretär Guterres forderte ein Ende der Kriege weltweit und betonte, Frieden sei die erste Pflicht der Vereinten Nationen. US-Präsident Trump kritisierte die UNO in seiner Rede dagegen scharf und stellte ihre Bedeutung für die Lösung von Konflikten in Abrede.

