Acht Kandidat*innen haben die Chance, in den Regierungssitz in der Downing Street 10 zu ziehen. (Frank Augstein/AP/dpa)

Zur Abstimmung in der Parlamentsfraktion der Konservativen Partei treten unter anderem der ehemalige Finanzminister Sunak, der amtierende Finanzminister Zahawi, Außenministerin Truss und die ehemalige Verteidigungsministerin Mordaunt an. Wer mindestens 30 Stimmen erhält, zieht in die nächste Runde ein.

Am Ende entscheiden die Tory-Mitglieder

Üblicherweise fällt bei jeder weiteren Abstimmung der Letztplatzierte raus. Das Prozedere wird so lange wiederholt, bis nur noch zwei Kandidaten übrig sind. Das soll spätestens am 22. Juli der Fall sein. Die endgültige Entscheidung treffen dann die Mitglieder der Torys per Briefwahl. Am 5. September soll der neue Parteichef gekürt werden, er wird dann automatisch auch Premierminister.

Johnson hatte am vergangenen Donnerstag seinen Rücktritt von beiden Ämtern angekündigt. Er hatte nach mehreren Skandalen in Regierung und Fraktion die Unterstützung der Partei verloren.

