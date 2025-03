Bei einem Krisentreffen wollen die EU-Staaten sich über eine gemeinsame Verteidungspolitik und Unterstützung der Ukraine verständigen. (picture alliance / Goldmann / Goldmann)

An dem Treffen nimmt auch der ukrainische Präsident Selenskyj teil. Zur Debatte steht unter anderem ein Entwurf der Europäischen Kommission zur gemeinsamen Aufrüstung: Demnach könnte die EU Kredite für Verteidigungsausgaben gewähren oder Ausnahmen bei ihren Schuldenregeln machen. Ein weiteres Thema dürften die gestrigen Erwägungen von Frankreichs Präsident Macron sein, verbündete Staaten unter den Schutz der französischen Atomwaffen zu stellen.

Unions-Kanzlerkandidat Merz reist heute ebenfalls in die belgische Hauptstadt. Er will dort an einem Treffen konservativer Regierungschefs der europäischen EVP-Parteienfamilie teilnehmen.

Hintergrund der Konferenzen ist die Kehrtwende in der Ukraine-Politik der USA unter Präsident Trump. Die USA hatten am Dienstag die amerikanische Militärhilfe für das von Russland angegriffene Land ausgesetzt. Gestern hatten Selensky und die US-Regierung dann übereinstimmend erklärt, sich wieder angenähert zu haben. Demnach wird nach dem Eklat im Oval Office in der vergangenen Woche ein neues Treffen vorbereitet. Wer daran teilnehmen soll, blieb offen.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.