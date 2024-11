Wetter

Heute im Norden bewölkt, im Süden teils sonnig

Das Wetter: Heute oftmals bewölkt, im Tagesverlauf zeitweise erste Auflockerungen. Im Süden gebietsweise sonnig, nördlich der Donau noch länger Hochnebel. Im Norden und Nordwesten bedeckt, am Nachmittag an den Küstenschauerartiger Regen. Höchstwerte 4 bis 12 Grad. Schwacher bis mäßiger, an den Küsten frischer und stark böiger Wind aus Südwest.