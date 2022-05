Wetter

Heute im Norden und Süden Niederschläge, sonst heiter bis sonnig

Das Wetter: In der Nacht im Süden sowie im Norden und Nordwesten wolkig, teils Regen. In der Mitte gering bewölkt oder klar. Örtlich Nebel. Tiefsttemperaturen 10 bis 2 Grad. Am Tage im Süden sowie im Norden und Nordwesten stark bewölkt, teils Schauer, vereinzelt Gewitter. Dazwischen heiter bis sonnig und trocken. Tageshöchstwerte in Küstennähe 13 bis 18 Grad, sonst 19 bis 24 Grad.

07.05.2022