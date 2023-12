In der Nacht im Süden gebietsweise Regen. Sonst wechselnd bewölkt und von Nordwesten her schauerartiger Regen. Tiefstwerte 9 bis 4 Grad, am Alpenrand bis 0 Grad. An der Nordsee und in höheren Berglagen Sturmböen aus Südwest. Am Tag im Süden teils Sonne, teils Wolken und trocken. In der Mitte bedeckt mit schauerartigem Regen, im Westen auch kräftige Schauer. Im Norden kurze Gewitter. Höchstwerte zwischen 8 und 14 Grad. Gebietsweise stürmische Böen, an der Nordsee Sturmböen.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag wechselnd bewölkt mit Schauern, im Süden zeitweise sonnig. 6 bis 12 Grad.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.