Wetter

Heute im Süden Schneefall, sonst trocken, 0 bis 5 Grad

Das Wetter: In der Südhälfte stark bewölkt mit Schneefall. Sonst wolkig, nach Nordwesten auch länger sonnig und meist trocken. 0 bis 5 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt, im Osten noch längere Zeit sonnig und trocken. Im Nordwesten und Westen sowie an den Alpen Schneefall, in tieferen Lagen auch Regen. 0 bis 5 Grad.

18.01.2023