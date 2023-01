Wetter

Heute meist bedeckt, 0 bis 6 Grad

Das Wetter: Heute meist bedeckt, in höhereren Lagen auch sonnige Abschnitte. Im Thüringer Wald und im Erzgebirge leichter Regen mit Glättegefahr. Höchsttemperaturen 0 bis 6 Grad. Morgen im Nordwesten zunehmend sonnig. Sonst bewölkt, in der Mitte und im Osten sowie in Alpennähe etwas Schnee. 0 bis 7 Grad.

25.01.2023