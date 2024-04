Wetter

Heute meist sonnig bei 19 bis 30 Grad

Das Wetter: In der Nacht wechselnd bewölkt, in der Nordhälfte abziehende Niederschläge, in der Mitte und im Nordwesten örtlich etwas Regen. Im Süden gering bewölkt oder klar und trocken. Tiefstwerte zwischen 13 und 5 Grad. Am Tag meist sonnig oder Durchzug hoher Wolkenfelder. 24 bis 30 Grad, im äußersten Norden 19 bis 24 Grad.