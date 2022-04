Jonathan Batiste (Deutschlandradio / Asmus Heß)

Großer Favorit ist der Jazz- und R&B-Musiker Jon Batiste mit elf Nominierungen. Der kanadische Popstar Justin Bieber, die R&B-Sängerin H.E.R. und die Rapperin Doja Cat wurden jeweils in acht Kategorien nominiert. In sieben Kategorien können die Sängerinnen Billie Eilish und Olivia Rodrigo jeweils auf einen Preis hoffen.

Zu den Nominierten gehören auch deutsche Musikerinnen und Musiker. Dazu zählen der Komponist Hans Zimmer für den Soundtrack zum Film "Dune", Ann-Katrin Zimmermann für den Text im Booklet zum Album "Beethoven: The Last Three Sonatas" und der italienisch-deutsch-amerikanische Violinist Augustin Hadelich für das beste klassische Instrumental-Solo.

Diese Nachricht wurde am 03.04.2022 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.