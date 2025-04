CHP kommt zu Parteitag in Ankara zusammen (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Tunahan Turhan)

Das Treffen findet in Ankara statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Personalfragen. Der amtierende Parteichef Özel stellt sich zur Wiederwahl.

Die Festnahme Imamoglus im März hat die Türkei in ihre schwerste politische Krise seit Jahren gestürzt. Hunderttausende Menschen nahmen in der Folge an regierungskritischen Demonstrationen teil und forderten Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Imamoglu werden Korruption und Unterstützung der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vorgeworfen. Er bestreitet die Vorwürfe und nennt das Vorgehen ein politisch motiviertes Manöver der Regierung. Imamoglu gilt als wichtigster Herausforderer von Präsident Erdogan.

