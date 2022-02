Wetter Heute verbreitet Regen oder Schnee - 0 bis 9 Grad

Das Wetter: Stark bewölkt; im Norden und Westen Regen. In der Südosthälfte auch bis in tiefere Lagen Schnee. Höchsttemperaturen 0 bis 9 Grad. Morgen vor allem südlich von Mosel und Main sowie in Teilen Ostdeutschlands stark bewölkt, teils Regen, in höheren Lagen Schnee. Sonst wechselnd bis stark bewölkt und kaum Schauer, in Schleswig-Holstein auch länger sonnige Abschnitte. 6 bis 11 Grad.

