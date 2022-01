Wetter Heute verbreitet Regen oder Schnee

Das Wetter: In der Nacht gebietsweise Regen, oberhalb 200 bis 400 Meter Schneeregen oder Schnee. In der zweiten Nachthälfte nachlassende Niederschläge. Tiefstwerte von 2 bis minus 3 Grad. Am Tag verbreitet Regen oder Schneefall. 0 bis 9 Grad.

